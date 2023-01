СМИ: Канье Уэст тайно женился на австралийской копии Кардашьян

Скандального рэпера Канье Уэста заподозрили в тайной женитьбе на бывшем архитектурном дизайнере в Yeezy Бьянке Цензори, внешность которой многие сравнивают с Ким Кардашьян.



По данным TMZ, пара недавно присутствовала "на какой-то свадебной церемонии".



Журналисты отметили, что остается неясным, подали ли они свидетельство о браке, чтобы его узаконить. Слухи о тайной женитьбе подогрело кольцо на пальце рэпера.



"Тем не менее, он обращается с ней как с женой. На этой неделе, когда он и Бьянка прибыли в Waldorf Astoria в Бев-Хиллз, на Ye было обручальное кольцо. Нам сказали, что кольцо символизирует его приверженность к ней после церемонии", – сообщает издание.

Kanye West reportedly had a secret wedding with Yeezy architect Bianca Censori two months after his divorce from Kim Kardashian has been finalized. Congrats to the couple. pic.twitter.com/JONMYlmZDM