



Себе в убыток: Castro распродает всю коллекцию по 33 шекеля



Известная израильская торговая сеть Castro запускает неожиданную единовременную распродажу: всего 33,3 шекеля за мужскую или женскую вещь при покупке трех вещей в магазинах (3 по 100), 20 шекелей за детскую и младенческую вещь (3 по 60).



Предполагается, что это убыточные цены для сети. Кроме того, все товары для мужчин и женщин на сайте Castro будут стоить до 33,3 шекеля без учета количества и до 20 шекелей для младенцев и детей.



Из объявления следует, что это не старые запасы, а распродажа всей последней осенне-зимней коллекции на 2022 год. Покупатели на сайте также смогут воспользоваться бесплатной доставкой на дом при покупке на сумму свыше 199 шекелей.



Распродажа по таким низким ценам свидетельствует о значительном накоплении запасов в результате слабых продаж зимней одежды. Высокопоставленные источники в отрасли утверждают, что при такой цене выгоднее было бы уничтожить товары и списать их стоимость, а не выставлять на продажу по убыточным ценам, чтобы не повредить бренду, и что, возможно, соображение о проведении распродажи диктуется желанием укрепить денежные потоки.





Castro переживал спад моды еще до прошлой зимы. Отчеты компании за третий квартал 2022 года показывают, что она закончила его с чистой прибылью всего в 5 миллионов шекелей, что на 80% меньше, когда продажи в магазинах упали на 4,5% в результате снижения продаж в основной сфере деятельности Castro - одежде, что обернулось операционным убытком в 7,8 миллиона шекелей по сравнению с прибылью в 21 миллион шекелей в прошлом году.



Следует отметить, что вся индустрия моды этой зимой страдала из-за жаркой погоды, и в связи с этим конец сезона продаж был перенесен на более поздний срок. В то же время в большинстве сетей принятые скидки составляют в среднем от 50 до 70 процентов, или два товара за одну цену. Слабость индустрии отражена в данных компании Reese за декабрь прошлого года, в котором было зафиксировано значительное снижение продаж на 7,5 процента. Это также является снижением по сравнению с ноябрем, когда было зафиксировано снижение на один процент.