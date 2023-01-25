



Рейтинг самых привлекательных автомобилей: выиграл Porsche



Специалисты AutoTrader UK провели исследование с целью выявить самые привлекательные автомобили. Для этого они изучили реакцию людей на некоторые модели. Результаты были опубликованы на сайте организации. Чтобы определить самые привлекательные автомобили, эксперты использовали технологию отслеживания взгляда. Они показали 32 людям 40 снимков самых популярных автомобилей в разных категориях.



При показе изображений движения глаз отслеживались и записывались, чтобы показать среднее время, необходимое для их фиксации на каждом фото автомобиля. Также изучалось среднее время, которое тратится на просмотр каждой модели.



В общей категории предпочтения пользователей выглядят вот так:

Porsche 911 - 91%

Lexus LC500 - 88%

Ferrari F40 - 88%

Porsche Taycan - 86%

BMW 3 Series - 84%

Tesla Model 3 - 84%

Lamborghini Urus - 83%

Volvo XC40 - 82%

Bugatti Veyron - 78%

Mercedes-AMG GT - 74%

Audi R8 - 74%

Volkswagen Golf - 71%

Hyundai Tucson - 70%

Mercedes-Benz A-Class - 70%

Toyota Yaris - 68%

Land Rover Defender - 68%

Lotus Emira - 66%

McLaren 720S - 65%

BMW i8 - 64%

MG4 EV - 64%

Porsche Taycan - 86%

Tesla Model 3 - 84%

MG4 EV - 64%

Kia EV6 - 62%

MINI Electric - 60%

Audi e-tron - 60%

Polestar 2 - 56%

Vauxhall Mokka Electric - 49%

Volkswagen ID.3 - 44%

Renault ZOE - 41%

Porsche лидирует и среди электромобилей: