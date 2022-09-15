



Профсоюз учителей снова грозит закрыть десятки детсадов

Профсоюз учителей объявил сегодня, в четверг, что с воскресенья он не допустит к работе десятки воспитателей в бедуинских поселениях в Негеве, где группы насчитывают больше 35 детей, что противоречит стандартам Министерства образования.



В бедуинских поселениях в настоящее время действуют десятки детских садов, в группах которых размещается по 48-50 детей. В десятках детских садов бедуинского сектора процент превышения нормы заполнения достигает 40%, и детские сады не справляются с таким количеством детей. Следует отметить, что большое количество детей представляет собой угрозу их безопасности, поскольку персонал детского сада не успевает должным образом присматривать за ними.



Профсоюз учителей предупредил министерство образования о проблеме. Директор южного округа Министерства образования Рам Захави пообещал, что возьмет на себя решение этого вопроса. Если проблема не будет решена, Союз учителей даст указание не открывать переполненные детские сады начиная с воскресенья.



Заведующая отделом детских садов Союза учителей Анат Дадон сказала: "Я очень надеюсь, что Министерство образования в срочном порядке займется проблемой, и мы сможем продолжить работу в обычном режиме. Однако если пренебрежение нами и детской безопасностью продолжится, у нас не останется выбора. Нельзя пренебрегать детсадовцами, которые не могут работать в таких условиях. Дети не получают надлежащего образования, а детские сады не могут дать им то, что заслуживает каждый мальчик или девочка в Израиле".

