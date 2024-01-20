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Поклонники Мадонны подали в суд в Нью-Йорке из-за опоздания на концерт
20.01.2024 06:30 MIGnews.com

Поклонники Мадонны подали в суд в Нью-Йорке из-за опоздания на концерт

Согласно судебным документам, двое поклонников Мадонны подали в суд на американскую певицу за опоздание более чем на два часа на концерт в Нью-Йорке в прошлом месяце.

Они утверждают, что шоу должно было начаться в 20:30 но начиналось только после 22:30 и заканчивалось около 01:00.

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В деле говорится, что они "не стали бы платить за билеты", если бы знали, что шоу закончится так поздно.

BBC обратилась за комментариями к Мадонне, Live Nation и Barclays Center.

В иске, поданном Майклом Феллоузом и Джонатаном Хэдденом, говорится, что "многие обладатели билетов, посетившие концерты в будний вечер, должны были рано вставать, чтобы идти на работу и/или заниматься своими семейными обязанностями на следующий день".

Они подали иск против промоутера Live Nation и концертного зала Barclays Center за "ложную рекламу, халатное введение в заблуждение, а также нечестную и обманчивую торговую практику".
 

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