



Пинхас Идан: забастовка работников аэропорта была незаконной

Председатель комитета работников администрации аэропорта Пинхас Идан признал, что забастовка в аэропорту на этой неделе, которая прошла в рамках национальной забастовки, объявленной Гистадрутом в знак протеста против правовой реформы, была незаконной.



"Я должен был уважать решение председателя Гистадрута. Если бы я знал, что это продлится так долго, я бы сократил забастовку до часа-полутора. Я думал, что это продлится всего час-полтора. Мы ждали пресс-конференции премьер-министра, которая не состоялась"», — сказал Идан в разговоре с Kan News.



Он даже предложил всем пассажирам, пострадавшим от забастовки: "Идите в суд, подайте иск против меня и Гистадрута, и что бы суд ни решил, я приму это".



"Я объявил о забастовке, потому что об этом попросил председатель Гистадрута. Гистадрут над нами. Если я скажу, что забастовка легальна, я солгу. Если он приказал мне, он, должно быть, проверил это. Я тот, кто получает наставления и не может отказаться. Я за реформу", - добавил он.



Забастовка, объявленная государственным профсоюзом, была обширной и охватила, в частности, аэропорт, местные власти, образовательные учреждения, а также медицинскую ассоциацию. Кроме того, сотни организаций, государственных и частных, объявили о своем участии в забастовке, которая была окончательна после заявления Нетаниягу о приостановке реформы.