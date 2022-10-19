



Особливості онлайн ставок на теніс





Любителям бетінгу, які вважають за краще робити прогнози на тенісні матчі через Інтернет, перш за все слід обрати чесну, легальну та безпечну букмекерську контору з вигідними коефіцієнтами та всією корисною інформацією. Прийнявши рішення ставити на цей захоплюючий вид спорту, слід мати певну підготовку: розумітися на видах ставок, коефіцієнтах та інших деталях. Необхідно зібрати якомога більше даних про змагання та гравців, ознайомитися з аналітикою експертів тощо. Це допоможе робити точні прогнози, використовувати свій досвід та знання для поєднання захоплення з прибутком.



Що необхідно знати для виграшних ставок



Букмекерські контори можуть працювати як окремо, так і бути складовою частиною онлайн казино. У другому випадку користувач отримує можливість не лише запускати азартні ігри, а й ставити на спорт, зокрема теніс. Це дуже цікава дисципліна для укладання парі. Вона включає багато аспектів, що їх треба враховувати, та численні змагання – від всесвітньо відомих чемпіонатів до невеликих турнірів по-домашньому.



Це робить прогнози особливо різноманітними та піднімає напруження азарту до максимуму. На сьогодні існує багато БК, де можна ставити на безліч подій і де встановлені вигідні коефіцієнти. Але є чимало чинників, що так чи інакше впливають на перемогу бетера. Серед них:



- місце проведення змагання – вдома або на виїзді, у павільйоні чи від відкритим небом;

- покриття та тип корту – ґрунт або трава, м’який або твердий;

- дані про суперників (досягнення, поразки, досвід, вік тощо);

- тип м'яча і ракетки (сучасне екіпірування завжди якісне).



На сайті серйозного букмекера завжди розміщується багато корисних даних, включаючи календар з поточними та майбутніми турнірами та чемпіонати. Щодо коефіцієнтів, які пропонуються різними букмекерами, то вони можуть відрізнятися в залежності від типу ставки. Можна звернутися до ресурсів-оглядачів, де збираються відомості про БК і пропонуються найбільш вигідні майданчики. Все, що потрібно, – вибрати контору, змагання та вид ставки для укладання парі.



Аналітика тенісних матчів простіша, ніж у багатьох командних спортивних дисциплінах. У міру отримання досвіду бетер буде поступово вчитися правильно оцінювати поточний стан тенісистів та прогнозувати його на майбутнє.



Також слід враховувати, що у тенісі час початку та закінчення поєдинків не визначений. Якщо в командних видах спорту тривалість змагання визначено заздалегідь, то у випадку з тенісом ситуація дещо складніша. Але це привід до додаткових видів ставок, наприклад на тривалість сету.







Варіанти ставок на теніс



Як і в інших видах спортивних дисциплін, у тенісі існує чимало видів ставок. Новачки вважають за краще укладати традиційні, прості парі на переможця турніру, але є інші різновиди:



- на проміжний результат – перемогу чи поразку в сеті;

- кількість сетів;

- кількість балів, що їх набере конкретний спортсмен;

- ймовірність учасника потрапити до фіналу змагання тощо.



Парі можуть укладатися як завчасно, так і в процесі гри. Другий випадок підходить для більш досвідчених бетерів, які добре орієнтуються в дисципліні та вміють моментально реагувати на будь-які ситуації, що складаються під час матчу.



Який би вид ставки не обрав гравець, йому слід озброїтись знаннями, адже від них багато в чому залежить успіх − на відміну від азартних ігор, де результати завжди випадкові. Необхідно уважно стежити за спортсменами на корті, спостерігати їхню манеру гри. Ставити на теніс буде вигідно, якщо розумітися на нюансах цього цікавого спорту. Це нескладно зробити, коли інформація зібрана в одному місці. Час, який буде витрачено на її вивчення, напевно окупиться для бетера.