



Накладной нос Брэдли Купера в фильме о дирижере Бернстайне спровоцировал скандал

Брэдли Купер оказался в центре скандала после выхода трейлера фильма "Маэстро" о композиторе Леонарде Бернстайне. Недовольство вызвал грим актера, в частности, его накладной нос, который уже назвали аналогом "блэкфейса". Об этом пишет издание Daily Mail.



Актер играет роль легендарного музыкального дирижера в фильме вместе с Кэри Маллиган, которая изображает жену Бернстайна Фелисию Монтеалегре, а фильм исследует их отношения.



В социальных сетях многие пользователи говорили о накладном носе и отметили, что это стереотипный и оскорбительный образ еврея. Тем более, что облик Бернстайна радикально отличается от того, который был создан для Купера.



"Кажется совершенно ненужным идти в этом направлении, учитывая сверхъестественное сходство. У настоящего Леонарда Бернстайна не было того смешного носа, который носит Брэдли Купер в "Маэстро", — отметил один из комментаторов.



А другой отметил, что Брэдли Купера и вовсе не нужно было брать на эту роль, так как он не является евреем.



На эту роль также претендовал Джейк Джилленхол, но он проиграл в битве за права на использование материала Бернстайна против Купера и его продюсерской команды, в которую входят Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг.



Другой пользователь сказал: "Я все же предпочел бы, чтобы еврейским актерам хотя бы дали возможность пройти прослушивание, прежде чем автоматически выбирать кого-то более известного".



И многие пользователи отметили, что внешний вид Купера был одновременно оскорбительным и ненужным для реального процесса повествования в фильме.



"Брэдли Купер с накладным носом в роли Леонарда Бернстайна — это эквивалент Блэкфейса. Он должен уметь изобразить персонажа через великолепие собственной игры", — отметили в комментариях.



Это не первый раз, когда возникает конфликт из-за того, что в фильме героя-еврея играет актер не еврейского происхождения.



В 2018 году негодование вызвал выбор Фелисити Джонс на роль судью Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург.



Фильм "Маэстро" появится в кинотеатрах и на Netflix 20 декабря.



Леонард Бернстайн - сын эмигрантов из украинского города Ровно. Он родился в Нью-Йорке, с ранних лет проявлял интерес к музыке и хотел стать пианистом. В итоге он стал одним из самых известных дирижеров в мире.