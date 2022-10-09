



На воротах посольства РФ в Молдове написали "Путин - убийца"

Полиция Кишинева задержала 40-летнего гражданина России, который в ночь с пятницы на субботу написал на воротах российского посольства в Молдове "Путин - убийца" и бросил на его территорию петарду.



Об этом в комментарии TV8 рассказал представитель полиции Кишинева Светлана Скрипник.



"Вечером 7 октября 40-летний мужчина из России совершил несколько хулиганских действий возле российского посольства. Он осквернил ворота посольства самодельными воздушными шариками, запустил возле здания фейерверк и повесил на металлический лом кусок сине-белой ткани", - рассказала она.



После этого россиянин перелез через забор посольства, не выполнял указания полиции. Но позже его сняли с ограждения, задержали на 72 часа и возбудили уголовное производство по статье "хулиганство".



Посольство России в Кишиневе в субботу заявило, что "враждебная акция" нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Молдовой.



В посольстве добавили, что ожидают, что "враждебная выходка получит соответствующую процессуальную оценку и не повторится в дальнейшем, а виновные будут наказаны".