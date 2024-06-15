Модельеру Валентину Юдашкину поставили памятник
В субботу, 15 июня, на Троекуровском кладбище открыли памятник легендарному российскому модельеру Валентину Юдашкину.
По данным российских СМИ, на церемонии присутствовали его коллеги и друзья.
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В частности, на кладбище пришли Игорь Крутой, Людмила Максакова, Анита Цой, Жасмин, Александр Розенбаум, Ольга Орлова и многие другие знаменитости.
Напомним, что Юдашкин скончался в прошлом году. Модельеру, который долгое время боролся с раком, было 60 лет.
На Троекуровском кладбище столицы сегодня собрался бомонд: там открыли памятник Валентину Юдашкину.— SOTA (@sotaproject) June 15, 2024
Не так страшно, что умрёшь, как то, что к тебе на могилу придут Песков, Эрнст и Розенбаум.
С покойным кутюрье сегодня именно это и произошло.
Впрочем, были и иные представители… pic.twitter.com/ekSA2Po1ld