



Модельеру Валентину Юдашкину поставили памятник

В субботу, 15 июня, на Троекуровском кладбище открыли памятник легендарному российскому модельеру Валентину Юдашкину.



По данным российских СМИ, на церемонии присутствовали его коллеги и друзья.



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В частности, на кладбище пришли Игорь Крутой, Людмила Максакова, Анита Цой, Жасмин, Александр Розенбаум, Ольга Орлова и многие другие знаменитости.



Напомним, что Юдашкин скончался в прошлом году. Модельеру, который долгое время боролся с раком, было 60 лет.