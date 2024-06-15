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Модельеру Валентину Юдашкину поставили памятник
15.06.2024 16:30 Алина Груднева

Модельеру Валентину Юдашкину поставили памятник

В субботу, 15 июня, на Троекуровском кладбище открыли памятник легендарному российскому модельеру Валентину Юдашкину.

По данным российских СМИ, на церемонии присутствовали его коллеги и друзья.

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В частности, на кладбище пришли Игорь Крутой, Людмила Максакова, Анита Цой, Жасмин, Александр Розенбаум, Ольга Орлова и многие другие знаменитости.

Напомним, что Юдашкин скончался в прошлом году. Модельеру, который долгое время боролся с раком, было 60 лет.

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