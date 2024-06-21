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Отара Кушанашвили прооперировали: что известно о его состоянии
21.06.2024 15:13 Алина Груднева

Отара Кушанашвили прооперировали: что известно о его состоянии

Известного музыкального критика и телеведущего Отара Кушанашвили успешно прооперировали.

По данным "РИА Новости", он находится в стабильном состоянии.

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В настоящее время Кушанашвили восстанавливается после операции. Как сообщает SHOT, теперь ему предстоит пройти множество обследований.

В последнее время здоровье Кушанашвили резко ухудшилось. Ранее он обратился к врачу из-за сильных болей в области живота и сердца.

Изначально сообщалось, что у него острая непроходимость кишечника. Позже у телеведущего нашли опухоль брюшной полости. Ожидается, что результаты биопсии будут известны через неделю.

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