



Отара Кушанашвили прооперировали: что известно о его состоянии

Известного музыкального критика и телеведущего Отара Кушанашвили успешно прооперировали.



По данным "РИА Новости", он находится в стабильном состоянии.



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В настоящее время Кушанашвили восстанавливается после операции. Как сообщает SHOT, теперь ему предстоит пройти множество обследований.



В последнее время здоровье Кушанашвили резко ухудшилось. Ранее он обратился к врачу из-за сильных болей в области живота и сердца.



Изначально сообщалось, что у него острая непроходимость кишечника. Позже у телеведущего нашли опухоль брюшной полости. Ожидается, что результаты биопсии будут известны через неделю.