



В Испании нашли вино, которому 2000 лет

Погребальная урна с жидкостью была обнаружена в древнеримском мавзолее, датируемом I веком нашей эры, который, вероятно, служил гробницей богатой семьи.



Лабораторный анализ показал, что сначала в урне было белое вино, но его цвет с течением времени изменился. Однако содержимому удалось сохранить жидкую форму (!). Об этом пишет издание The Guardian.



Ранее самым древним сохранившимся вином считалось вино из Шпайера в Германии, возраст которого на момент обнаружения был около 1700 лет.



