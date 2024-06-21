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В Испании нашли вино, которому 2000 лет
21.06.2024 08:39 MIGnews.com

В Испании нашли вино, которому 2000 лет

Погребальная урна с жидкостью была обнаружена в древнеримском мавзолее, датируемом I веком нашей эры, который, вероятно, служил гробницей богатой семьи. 

Лабораторный анализ показал, что сначала в урне было белое вино, но его цвет с течением времени изменился. Однако содержимому удалось сохранить жидкую форму (!). Об этом пишет издание The Guardian.

Ранее самым древним сохранившимся вином считалось вино из Шпайера в Германии, возраст которого на момент обнаружения был около 1700 лет.

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