



На аукционе продали первое издание “Гарри Поттера” - 53 000 евро

В 1997 году лондонское издательство Bloomsbury напечатало первый тираж “Гарри Поттер и философский камень”. Серия была невелика - всего 500 штук.



После чего детский роман стал мировым бестселлером. Около 300 экземпляров первого издания хранятся в библиотеках, и только 200 были отпущены в розницу.



В минувшую среду в Эдинбурге состоялся аукцион, где редкую книгу в твердом переплете с суперобложкой продали с молотка за 45 201 фунт стерлингов (около 53 500 евро). Для коллекционеров особенно ценно то, что в книге есть несколько ошибок. Например, в одном месте написано “философский” (Philospher), а на странице 53 фраза “одна волшебная палочка” повторяется дважды.





