



Бен Аффлек откровенно признался, почему у него вечно недовольное лицо

Знаменитый американский актер Бен Аффлек, из-за которого в социальных сетях появляется множество мемов, откровенно признался, почему папарацци постоянно снимают его с недовольным лицом.



Соответствующее заявление он сделал на ток-шоу Кевина Харта "Hart To Heart".



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По словам Аффлека, он от природы является немного застенчивым и не любит чрезмерного внимания к своей персоне.



"Вот почему люди видят меня и спрашивают: "Почему этот чувак всегда злой?" Потому что у кого-то есть камера, и он тычет ею мне в лицо, и я говорю: "Хорошо, поехали", – признался актер.



По словам Бена, больше всего его раздражает, когда папарацци или многочисленные поклонники пытаются сфотографировать его детей.



"Я не против, вы можете сфотографироваться со мной в клубе или на премьере, с моей женой. Мне плевать. Но с моими детьми все по-другому", - добавил он.





