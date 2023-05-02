



В России умер модельер Валентин Юдашкин

Во вторник, 2 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский модельер Валентин Юдашкин.



Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на "Первый канал".



Причина смерти законодателя моды не раскрывается. Напомним, что он долгое время боролся с раком.



Две недели назад он вновь оказался в больнице, о чем рассказывала супруга дизайнера Марина на своей странице в Instagram.



Он страдал от рака пищевода, о котором стало известно еще в 2016 году. Модельер очень поздно обратился к врачам, когда болезнь уже прогрессировала. Из-за онкологической болезни он перестал появляться на публике, сильно похудел и буквально перестал быть похож сам на себя.



Законодатель моды в РФ перенес несколько сложных операций. Ему удалили почку и часть легкого.



Отметим, свою первую коллекцию Юдашкин представил в 1991 году в Париже. Она состояла из 150 моделей. Модельер также создавал костюмы для олимпийской сборной РФ перед Олимпийскими играми в Лиллехаммере и Атланте.



Кроме того, он создавал форму в 1999 году для мужской и женской футбольных сборных России. Также в 2008 году он участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ, вел популярную передачу "Модный приговор" и даже был доверенным лицом "кандидата в Президенты РФ Владимира Путина" в 2012 году.



Напомним, 30 апреля стало известно о смерти модельера Вячеслава Зайцева. Как стало известно, у него была язва желудка, которая спровоцировала кровотечение в ЖКТ. Кутюрье было 85 лет.