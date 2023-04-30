



Умер знаменитый модельер Вячеслав Зайцев

Сегодня Вячеслав Зайцев был доставлен в Щелковскую больницу неподалеку от своей дачи с желудочным кровотечением. Уточняется, что после компьютерной томографии его отправили в реанимацию. Около 18.00 знаменитого дизайнера не стало.



На протяжении длительного времени Вячеслав Михайлович страдал от болезни Паркинсона. Однако, модельер посещал светские мероприятия, несмотря на то, что передвигаться самостоятельно он не уже мог.



Дизайнер еще в советское время он получил в западной прессе прозвище "Красный Диор". Коллекции Зайцева на протяжении десятилетий демонстрировались на престижных показах по всему миру.



Модельер создавал костюмы для звезд советской и российской эстрады, фигуристов и олимпийских спортивных делегаций. Также он работал над костюмами к спектаклям в многочисленных театрах Москвы, мюзиклам и телефильмам, увлекался живописью и графикой. В 2007-2009 годах вел программу "Модный приговор".



Зайцев был удостоен званий народного художника РФ и академика Российской академии художеств, а также был награжден советским орденом "Знак Почета", российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, он также был лауреатом Государственной премии России..