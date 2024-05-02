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Евродепутат: Грузия сделала шаг назад
02.05.2024 19:26 Алина Груднева

Евродепутат: Грузия сделала шаг назад

В Европе повторили призыв о необходимости лишить Грузию статуса кандидата-члена в ЕС из-за насильственных подавлений протестов против скандального пророссийского законопроекта об "иноагентах".

С таким призывом на этот раз выступил литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс.

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Он считает, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" провалилась с миссией сделать так, чтобы страна соответствовала статусу кандидата.

"Принятый закон об иностранном вмешательстве является шагом назад от демократических принципов. Я призываю Еврокомиссию приостановить статус кандидата и сократить экономическую помощь", - призвал он.

Ранее с таким же призывом выступила евродепутат Виола фон Крамон. Накануне, 1 мая, в грузинском парламенте приняли во втором чтении скандальный закон. Ожидается, что следующее голосование состоится через две недели. 

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