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В Молдове утверждена дата референдума о выступлении в ЕС
17.05.2024 06:44 Алина Груднева

В Молдове утверждена дата референдума о выступлении в ЕС

Парламент Молдовы назначил дату референдума о вступлении в Евросоюз. 

По данным NewsMaker, он будет проведен 20 октября.

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Соответствующее решение поддержали 55 депутатов партии PAS. 20 оппозиционеров воздержались, один проголосовал против.

Уточняется, что в законопроекте изменен вопрос, который будет вынесен на референдуме. Изначально было: "Вы за присоединение Молдовы к ЕС?". Теперь же - "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдовы". 

Кроме того, в преамбуле Конституции будет упоминание о европейской идентичности и необратимости европейского пути развития Молдовы.

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