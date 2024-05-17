



В Молдове утверждена дата референдума о выступлении в ЕС

Парламент Молдовы назначил дату референдума о вступлении в Евросоюз.



По данным NewsMaker, он будет проведен 20 октября.



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Соответствующее решение поддержали 55 депутатов партии PAS. 20 оппозиционеров воздержались, один проголосовал против.



Уточняется, что в законопроекте изменен вопрос, который будет вынесен на референдуме. Изначально было: "Вы за присоединение Молдовы к ЕС?". Теперь же - "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдовы".



Кроме того, в преамбуле Конституции будет упоминание о европейской идентичности и необратимости европейского пути развития Молдовы.