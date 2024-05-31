



Орбан: Запад пытается втянуть Венгрию в войну

Виктор Орбан считает, что западные страны пытаются втянуть его страну в войну, и такое уже было “во время Первой и Второй мировых войн”.



В интервью на радио Орбан подчеркнул, что в связи с российским вторжением в Украину он “заново изучил документы о переговорах между Гитлером и [правителем Венгерского королевства] Миклошем Хорти”.



Орбан утверждает, что, на Венгрию тогда “оказывалось огромное давление, чтобы как можно быстрее отправить больше солдат на фронт и больше евреев — в лагеря смерти”.



“Я не говорю, что то, что мы переживаем сейчас, достигло того же уровня, но мы движемся в этом направлении”, — сказал Орбан, который поддерживает тесные связи с Кремлем.



