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В Будапеште на улице средь бела дня зарезали украинца | Фото: pixabay.com
02.05.2024 17:39 Mignews

В Будапеште на улице средь бела дня зарезали украинца

Все чаще из заграницы приходят страшные новости об убийстве граждан Украины. Очередная трагедия случилась в столице Венгрии: на одной из улиц Будапешта совершено нападение на 48-летнего гражданина Украины. К сожалению, он погиб после получения ножевых ранений, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Как сообщили в пресс-службе главного управления полиции Будапешта, между 44-летним мужчиной казахской внешности и 48-летним украинцем произошла ссора, которая переросла в драку. После этого первый нанес второму ножевые ранения. Гражданин Украины погиб на месте.

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Полиция уже открыла уголовное производство по факту непредумышленного убийства. Нападающего задержали на месте происшествия. Его привлекут к ответственности.

Как уже отмечалось, это убийство украинца за границей далеко не первое. Так, например, в конце апреля в одном из ТЦ в Германии было совершено нападение на двух украинцев, в результате чего они погибли. Как выяснилось, погибшие мужчины были украинскими военными. Немецкая полиция сражу же задержала подозреваемого в ножевом нападении – им оказался 57-летний гражданин РФ.

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