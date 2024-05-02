



Реакция израильского МИД на решение Турции о прекращении торговли с Израилем

Глава МИД Израиля Исраэль Кац отреагировал на решение турецкого правительства прекратить весь экспорт и импорт с Израилем:



"Блокируя порты Турции для израильского импорта и экспорта, Эрдоган нарушает международные договоры. Именно так ведет себя диктатор, игнорирующий интересы турецкого народа, бизнеса и международные торговые соглашения.



Я поручил гендиректору МИД совместно со всеми структурами в правительстве создание альтернатив торговле с Турцией, уделяя особое внимание местному производству и импорту из других стран."



Как утверждают данные турецкой статистики товарооборот между двумя странами в 2023 году достиг $6,8 млрд. 76% его составил турецкий экспорт в Израиль.



