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Реакция израильского МИД на решение Турции о прекращении торговли с Израилем
02.05.2024 19:22 MIGnews.com

Реакция израильского МИД на решение Турции о прекращении торговли с Израилем

Глава МИД Израиля Исраэль Кац отреагировал на решение турецкого правительства прекратить весь экспорт и импорт с Израилем:

"Блокируя порты Турции для израильского импорта и экспорта, Эрдоган нарушает международные договоры. Именно так ведет себя диктатор, игнорирующий интересы турецкого народа, бизнеса и международные торговые соглашения. 

Я поручил гендиректору МИД совместно со всеми структурами в правительстве создание альтернатив торговле с Турцией, уделяя особое внимание местному производству и импорту из других стран."

Как утверждают данные турецкой статистики товарооборот между двумя странами в 2023 году достиг $6,8 млрд. 76% его составил турецкий экспорт в Израиль. 

 

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