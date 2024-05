Протесты в Грузии набирают обороты: парламент пустует, начались задержания

В четверг, 2 мая, в Тбилиси акции протеста против скандального пророссийского законопроекта об "иноагентах" набрали обороты после принятия проекта во втором чтении.



По данным "Эхо Кавказа", парламент был закрыт, а все пленарные и комитетские заседания были отменены.



"На сегодня было назначено важнейшее заседание, где мы должны были услышать ответы министра иностранных дел на вопросы об отходе от евроатлантического курса. Думаю, они прекрасно осознали, что не могут без спецназа передвигаться по городу, и боятся появляться в зале парламента", - отметила член парламента Хатия Деканоидзе.



Между тем, к вечеру на разных локациях возобновились акции протеста после жестких задержаний ночью. Демонстранты собралась на площади Героев в Тбилиси и попытались перекрыть дорогу. Полиции удалось оттеснить протестующих с проезжей части.



Также несколько десятков граждан собрались на площади Героев в Тбилиси, перекрыв дорогу для движения транспорта. Уточняется, что уже начались жесткие задержания.

Police are massively arresting people who were blocking streets at Heroes Square. #Tbilisi pic.twitter.com/Uak60KZs2V — Anna Gvarishvili (@a_gvarishvili) May 2, 2024

In #Tbilisi, police began to brutally detain protesters pic.twitter.com/ZbnbrC7NRb — NEXTA (@nexta_tv) May 2, 2024

People are being arrested at the Heroes Square in Tbilisi. Video @Publika_ge pic.twitter.com/PkOj09HnI6 — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) May 2, 2024