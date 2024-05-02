



Европа может умереть: Макрон назвал три экзистенциальных риска

Европа "может умереть", поскольку перед ней стоит три экзистенциальных риска выживания.



Таким образом в ответ на вопрос журналиста издания The Economist ответил президент Франции Эммануэль Макрон.



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По его словам, существует три риска для Европы, и речь идет о военном, экономическом и общественном.



По мнению Макрона, первый риск в сфере безопасности связан с тем, что Европа инвестировала в свою оборону гораздо меньше, чем те же США или КНР. Более того, в глобальной среде возвращается ядерное оружие, потому он считает, что континент должен готовиться к тому, что больше не будет пользоваться такой же защитой со стороны Америки и должна защищать себя сам.



Вторым он назвал экономический и технологический вызовы. По словам Макрона, Европа зависит от российских энергоносителей и необходимости развивать суверенитет в отношении материалов и редких ресурсов.



"Нам необходимо укрепить наш суверенитет, нашу стратегическую автономию, нашу независимость с точки зрения энергии, материалов и редких ресурсов, а также с точки зрения ключевых навыков и технологий. И мы начали это пробуждение. Мы внесли в это большой вклад в последние годы, но нам еще далеко до конца. Нам нужно стать еще могущественнее, сильнее, радикальнее", - считает он.



Макрон считает необходимым существенное развитие ИИ и необходимость выдержать конкуренцию в этом направлении с США и Китаем.



В-третьих, по его словам, Европа затронута кризисом демократий. Макрон подчеркнул, что не смотря на то, что Европа изобрела либеральную демократию, она страдает от уязвимостей, создаваемых соцсетями, цифровизацией и тем, как работает сама демократия.



"Демократическая уязвимость, особенно во время выборов, питает такого рода антилиберальные или, как мы сейчас говорим, нелиберальные импульсы. Уязвимость, потому что наша молодежь подвергается неправильному использованию экранов и цифровых технологий, и наше общество трансформируется из-за этого неправильного использования", - добавил он.



Французский лидер предупредил, что все эти три кризиса могут развиться стремительными темпами, если ничего не предпринять.



"Все может произойти гораздо быстрее, чем мы думаем, и может привести к более жестокой смерти, чем мы себе представляем", - констатировал он.