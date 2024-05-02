



В Киргизии во время праздника грузовик съехал с горы: пострадали 29 детей

Грузовой Porter сбил 29 детей во время массового мероприятия в Кыргызстане в Сузакском районе, где проходило мероприятие, посвященное эпосу "Манас".



Пострадали дети 9-16 лет. По предварительным данным, наезд не был умышленным. Предполагалось, что с грузовика будут продавать мороженое. Грузовик зачем-то припарковали на верху холма. В какой-то момент водитель покинул кабину. И тут грузовик помчался с горы вниз, рассекая толпу людей. Такое большое количество пострадавших объясняется тем, что люди стояли к грузовику спиной.



Госпитализированы 18 детей. Семеро из них в реанимации, трое из них в тяжелом состоянии. Еще 11 отпущены на амбулаторное лечение после медосмотра.



