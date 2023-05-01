



Названа причина смерти Вячеслава Зайцева

Российское издание "Известия" со ссылкой на анонимные источники пишут о диагнозе, который, как утверждается, был поставлен модельеру Вячеславу Зайцеву перед смертью и ставший ее причиной.



"У Вячеслава Зайцева была язва желудка", - говорится в сообщении.



По сведениям издания, именно язвенная болезнь спровоцировала кровотечение в ЖКТ, с которым модельера экстренно госпитализировали, но не смогли спасти - пациент скончался в реанимации через несколько часов после поступления в больницу. Знаменитому кутюрье было 85 лет.