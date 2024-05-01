



Джон Бон Джови признался, что был ловеласом

Легендарный 62-летний американский рокер Джон Бон Джови в молодости был настоящим ловеласом.



В этом он признался в специальном выпуске канала ABC "Майкл Стрэхан и Джон Бон Джови: На полпути".



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Как известно, Бон Джови 35 лет прожил в счастливом браке с Доротеей Херли, которую полюбил еще в школе. Однако он пользовался большой популярностью у представительниц прекрасного пола.



"Я звезда рок-н-ролла. Я не святой. Я не говорю, что в моей жизни не было 100 девушек. Я Джон Бон Джови. Это было очень хорошо", - сказал он.



По словам артиста, его супруга всегда была терпеливой и с пониманием относилась к его насыщенному гастрольному графику.



"Это все замечательные клише рок-звезды. Речь идет о том, чтобы никогда не лгать о том, что ты был святым, но и о том, чтобы не быть настолько дураком, чтобы испортить семейную жизнь", - отметил артист.