



Google представил аудио эмодзи, среди них - неприличные



Компания Google начинает распространять "аудио эмодзи" среди пользователей своих телефонов.



Некоторые владельцы телефонов Google Pixel заметили возможность отправить аудио реакцию во время разговора.



"Я разговаривал по телефону и увидел, что появилась новая кнопка... "Audio Emoji"??? Мне пришлось позвонить брату, чтобы проверить это!" - сказал один из пользователей X.



В сопроводительном видеоролике показана функция в действии. При пролистывании опции "аудио-эмодзи" появляются шесть знакомых эмодзи: смех, хлопки, празднование, барабан, плач и... какашка.



Когда пользователь нажимает на эмодзи, они воспроизводят соответствующий звук в телефоне.



Некоторые из совпадающих звуков очевидны: хлопки - это хлопки, смех - это смех, барабан издает звук "бадум тиш". А эмодзи "какашка", как и следовало ожидать, издает звук пуканья.



Обновление, которое, судя по всему, только тестируется, поскольку не распространяется на всех пользователей, вызвало неоднозначную реакцию.

