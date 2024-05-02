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Google представил аудио эмодзи, среди них - неприличные
02.05.2024 08:51 Аркадий Бочаровский

Google представил аудио эмодзи, среди них - неприличные


Компания Google начинает распространять "аудио эмодзи" среди пользователей своих телефонов.

Некоторые владельцы телефонов Google Pixel заметили возможность отправить аудио  реакцию во время разговора.

"Я разговаривал по телефону и увидел, что появилась новая кнопка... "Audio Emoji"??? Мне пришлось позвонить брату, чтобы проверить это!" - сказал один из пользователей X.

В сопроводительном видеоролике показана функция в действии. При пролистывании опции "аудио-эмодзи" появляются шесть знакомых эмодзи: смех, хлопки, празднование, барабан, плач и... какашка.

Когда пользователь нажимает на эмодзи, они воспроизводят соответствующий звук в телефоне.

Некоторые из совпадающих звуков очевидны: хлопки - это хлопки, смех - это смех, барабан издает звук "бадум тиш". А эмодзи "какашка", как и следовало ожидать, издает звук пуканья.

Обновление, которое, судя по всему, только тестируется, поскольку не распространяется на всех пользователей, вызвало неоднозначную реакцию.
 

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