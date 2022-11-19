



Меган Маркл и принц Гарри на грани развода

На прошлой неделе поползли слухи о расставании Меган Маркл и принца Гарри. И хотя сами супруги никаких заявлений не делают, британские таблоиды активно обсуждают возможные причины грядущего расставания.



«У них большие проблемы. Они наняли юристов, потому, что их отношения ухудшаются сильнее, чем мы думаем. И я проверила эту информацию, переговорив не с одним человеком. Супруги достигли соглашения о разводе, но делают вид, что якобы все еще вместе. Согласно тому, что я слышала, Гарри подтолкнул Меган к этому. Он понял, кто она такая», - заявила королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл, пишет Starhit.



Недавно пара посетила один из калифорнийских ресторанов под названием Ojai. По словам очевидцев, герцоги Сассекские стали выяснять отношения прямо на публике.



Известно, что Меган сильно обижена на родственников Гарри и не раз обвиняла их в предвзятом отношении к ней, даже в расизме.