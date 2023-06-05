



Кембридж исключил из программы упоминание “англосаксов”

Кембриджский университет решил убрать из учебной программы упоминания об “англосаксах” как об отдельной этнической группе, пишет The Telegraph.



Как объяснили в отделении англосаксонского, норвежского и кельтского языков (ASNC) университета, такое решение принято в рамках борьбы с расизмом и чтобы не способствовать распространению “мифов о национализме”.



В рамках новой концепции ученые считают, что никогда не существовало британцев, англичан, шотландцев, валлийцев и ирландцев со стойкой и целостной этнической идентичностью.



“Англосаксы”, отмечает издание, последние годы приобрели негативную коннотацию из-за использования расистами, в первую очередь США. И хотя не все ученые считают использование этого термина неверным, в Кембридже все же решили от него отказаться.