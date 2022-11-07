



Избиратели во Франкфурте сняли с должности мэра города, обвиняемого в коррупции

Петер Фельдман, член левоцентристской социал-демократической партии канцлера Германии Олафа Шольца, был снят со своего поста после референдума, сообщает издание TRT World.



Избиратели в главном финансовом центре Германии, Франкфурте, сняли с должности мэра города, которого судят по делу о коррупции.



Власти заявили, что 95,1 процента тех, кто явился в воскресенье, проголосовали за отзыв Петера Фельдмана, члена левоцентристских социал-демократов канцлера Германии Олафа Шольца, который был мэром в течение 10 лет.



В марте прокуратура Франкфурта обвинила Фельдмана в использовании неправомерного преимущества.



Они утверждали, что его партнер получал неоправданно высокую зарплату в качестве руководителя детского сада для детей, находящегося в ведении организации, которая помогла собрать средства во время его предвыборной кампании 2018 года, и что он планировал "сочувственно учитывать" интересы организации взамен.



64-летний Фельдман отрицал какие-либо правонарушения. Суд над ним начался в прошлом месяце.



Кроме того, местный футбольный клуб "Айнтрахт Франкфурт", который выиграл Лигу Европы в мае, не принял извинений мэра за поведение на официальной приеме после победы. Инцидент произошел в ходе приема, когда Федьдман забрал победный трофей у капитана и тренера команды. После этой сцены клуб заявил, что мэр , больше не приветствуется на его стадионе.

