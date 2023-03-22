



Генерал-лейтенанту, бывшему главе СК Волгограда дали 20 лет за терроризм

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии экс-главу волгоградского СУ СК Михаила Музраева.



«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний назначить Музраеву 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказал судья.



Кроме того, Музраева суд лишил звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград.



Вместе с этим отмечается, что его сообщник, бизнесмен Владимир Зубков, приговорён к 14 годам колонии строгого режима.

Музраев был задержан в июне 2019 года по делу о покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.



Ему инкриминировали статьи «Теракт, совершённый группой лиц», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».



Михаила Музраева и Владимира Зубкова обвиняют в том, что в 2016 году они через арендатора Центрального рынка Евгения Ремезова якобы организовали поджог принадлежавшего преуспевающей "брянско-волгоградской бизнес-леди" Наталье Казачковой коттеджа, где по неизвестным причинам и договоренностям ночевал губернатор Андрей Бочаров. Поджога не получилось, а дом практически не пострадал. Но, согласно материалам уголовного дела, это сочли попыткой террористического акта. Также Михаил Музраев обвиняется в незаконном хранении 54 патронов от маузера. В свою очередь Михаил Музраев настаивает, что патроны ему подкинули во время обыска на подоконник домашнего кабинета оперативники ФСБ.



Михаил Музраев утверждает, что волгоградское следственное управление, которым он руководил, добилось возбуждения уголовного дела по Центральному рынку Волгограда после того, как Андрей Бочаров попросил его провести проверку по данному объекту.



– Я абсолютно не виновен в инкриминируемых мне деяниях. Я проинформировал главу региона о том, что договор аренды Центрального рынка был заключен на кабальных условиях для муниципалитета. 6-8 мая 2014 года я проинформировал губернатора о незаконном отказе полиции в возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности виновных в этом лиц, – цитата из сегодняшнего выступления Михаила Музраева.

Владимир Зубков также отверг обвинения в свой адрес.



– Никаких интересов на Центральном рынке у меня не было, как не было и претензий к губернатору, и у него – ко мне, – сказал подсудимый. – Меня интересовало больше, как увеличить туристический поток в Волгограде, это было в сфере моей деятельности. Я с Ремезовым не общался. Но хочу сказать, что тот срок, который для меня запросило обвинение, может стать для меня последним с учетом моего возраста и состояния здоровья.