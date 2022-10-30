



Galaxy Z Fold 4 — многозадачный гаджет с максимальной производительностью

Galaxy Z Fold 4 — это результат многолетних инноваций для Samsung Galaxy в области смартфонов и самый мощный смартфон на сегодняшний день. Z Fold 4 включает в себя опыт разработки Samsung в области мобильных технологий для создания устройства с повышенной функциональностью в открытом, закрытом или гибком режиме. Кроме того, это первое устройство, поставляемое с Android 12L, специальной версией Android, созданной Google для работы с большим экраном и складными устройствами.



Многозадачность в Z Fold 4 стала проще, чем когда-либо, поэтому пользователи могут выполнять больше задач. Новая панель задач оформлена, аналогично вашему компьютеру, предлагая доступ к любимым и последним открытым приложениям.







Многозадачность стала более интуитивно понятной благодаря новым жестам: мгновенно сворачивайте полноэкранные приложения в режим pop-up или разделяйте экран пополам, чтобы пользоваться режимом многозадачности на полную.



Партнерские отношения Samsung с Google и Microsoft выводят многозадачность на новый уровень. Приложения Google, включая Chrome и Gmail, теперь поддерживают функцию drag-and-drop, что позволяет пользователям быстро копировать и вставлять ссылки, фотографии и многое другое из приложения в приложение. С помощью Google Meet пользователи теперь могут общаться с большим количеством людей, наслаждаясь общей активностью в сети, включая совместный просмотр видео на YouTube или многопользовательскую игру во время видеозвонка. Пакет Microsoft Office и Outlook используют преимущества складного дисплея, выводя больше информации на экран и ускоряя взаимодействие с содержимым. Многозадачность дополняется функциональностью S Pen, позволяющей рисовать и делать заметки, хранящиеся в изящном футляре.







Galaxy Z Fold 4 делает потрясающие фотографии и видео с помощью улучшенного широкоугольного объектива с разрешением 50 МП и 30-кратным зумом. Различные режимы камеры, в том числе возможность увеличения фото, активируемая в режиме Capture View Mode, Dual Preview и селфи с камеры заднего вида, сделано специально для использования преимуществ уникального форм-фактора и расширения возможностей съемки. Больший размер пикселей, на 23% ярче сенсор камеры, увеличенная мощность, позволяют пользователям получать четкие изображения даже ночью.



Контент становится еще увлекательнее на 7,6-дюймовом главном экране с более ярким экраном, частотой обновления 120 Гц и менее заметной камерой под дисплеем (UDC) с новым расположением субпикселей рассеянного типа. Популярные приложения для социальных сетей, такие как Facebook, оптимизированы для работы на большом экране, чтобы сделать опыт пользования телефоном еще более захватывающим. Откройте ваши любимые стриминговые сервисы, такие как Netflix, и наслаждайтесь просмотром в режиме hands-free. С неоптимизированными приложениями тоже не возникнет проблем, благодаря новой сенсорной панели Flex Mode, обеспечивающей точность при воспроизведении, перемотке и приостановке видео, а также во время увеличения и уменьшения масштаба содержимого, пока устройство находится в режиме Flex.







Игры также становятся более быстрыми благодаря мощной мобильной платформе Snapdragon® 8+ Gen 1 и сверхбыстрой сети 5G. Благодаря более тонкому шарниру, меньшему весу и еще более узким рамкам широкий экран облегчает взаимодействие при помощи одной руки во время использовании внешнего экрана.



Благодаря защитным алюминиевым рамкам на крышке и петлях, а также эксклюзивному стеклу Corning® Gorilla® Glass Victus®+ на внешнем экране. Z Fold 4

является самыми прочным складным устройством компании. Долговечность основной экранной панели также повышается благодаря оптимизированной слоевой структуре, что помогает уменьшить повреждения от внешних ударов. Кроме того, Z Fold 4 защищен от влаги по стандарту IPX8, поэтому пользователи могут меньше беспокоиться, если они попадут под дождь.







Обширный функционал и надежность Galaxy Z Fold 4 дополнит стиль и статус своего обладателя, поэтому пользователи Z Fold 4 могут выбирать между

элегантным, вдохновленным природой серо-зеленым оттенком; теплым нейтральным оттенком Beige; и культовым оттенком Phantom Black, который

воплощает оригинальный дух серии Galaxy. Стиль своего гаджета можно дополнить с помощью S Pen Fold Edition соответствующего цвета. Каждый

образец цвета был тщательно подобран для более глубокого и яркого взаимодействия.



Цены на новые Galaxy Z Fold4:

Galaxy Z Fold4 256GB -6,499 ₪

Galaxy Z Fold4 512GB -6,849 ₪

Galaxy Z Fold4 1TB -7,699 ₪