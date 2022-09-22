



Fessura: итальянские кроссовки, которые вышли из зоны комфорта



Сеть модной обуви WeShoes в самом начале нашего нового года привезла в Израиль новую обувную марку Fessura из Италии – одну из самых горячих на сегодня в мире.

…Мы так привыкли к кроссовкам, что стали воспринимать их как должное. Так было, пока не появилась Fessura, которая вывела кроссовки из «зоны комфорта» и наполнила бренд новыми смыслами и ценностями.

Марка появилась в 1999 году. Сегодня Fessura входит в число самых обсуждаемых в мире брендов, отстаивает необходимость социальных изменений и сохранения экологии планеты. Конечно, кроссовки эти – дружественные окружающей среде.



Дизайн кроссовок представляет собой сочетание итальянских урбанистических модных трендов с передовыми инновациями и новыми технологиями.