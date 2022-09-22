Fessura: итальянские кроссовки, которые вышли из зоны комфорта
Сеть модной обуви WeShoes в самом начале нашего нового года привезла в Израиль новую обувную марку Fessura из Италии – одну из самых горячих на сегодня в мире.
…Мы так привыкли к кроссовкам, что стали воспринимать их как должное. Так было, пока не появилась Fessura, которая вывела кроссовки из «зоны комфорта» и наполнила бренд новыми смыслами и ценностями.
Марка появилась в 1999 году. Сегодня Fessura входит в число самых обсуждаемых в мире брендов, отстаивает необходимость социальных изменений и сохранения экологии планеты. Конечно, кроссовки эти – дружественные окружающей среде.
Дизайн кроссовок представляет собой сочетание итальянских урбанистических модных трендов с передовыми инновациями и новыми технологиями.Runflex от Fessura
Смелые и эффектные кроссовки Runflex с тонкими полосками - словно произведение современного искусства на ваших ногах.
Шуровка позволяет регулировать ширину обуви индивидуально, шнурки изготовлены из хлопка. Массивная подошва из толстой пены XL Extralight добавляет роста и комфорта. Внутренняя часть очень мягкая, дополнительную стельку при необходимости можно снять.
Cloud X от Fessura
Верхняя часть этой модели для мужчин и женщин изготовлена из легкой лайкры. Эластичные декоративные ремни плотно удерживают ногу. Подошва обуви изготовлена из легчайшей и воздушной гибкой пены EVA.
В модели Cloud тоже предусмотрена дополнительная стелька, которая идет в комплекте с обувью. Стелька изготовлена из пробкового материала, который принимает форму стопы. Материал ее антибактериальный и помогает предотвратить появление нежелательных запахов. Стелька съемная, ее можно легко вынуть и промыть водой с мылом.
Сегодня в кроссовках Fessura бегают вдоль моря и ходят на вечеринки, отправляются в походы и приходят в театр – они стали желанным предметом в гардеробе модниц по всему миру.
Осеннюю коллекцию новой в Израиле марки вы найдете в более чем 60 магазинах по всей стране и на сайте WeShoes, кстати, интернет-магазин сети предлагает модную обувь по отличным скидкам.
Сеть WeShoes представляет более 20 международных брендов обуви и сумок, включая Crocs, Blundstone, Moses, Scholl, Natural World, Desigual, Cobian, Candy, Magma, Seventy Nine и многие другие.
Сеть WeShoes представляет более 20 международных брендов обуви и сумок, включая Crocs, Blundstone, Moses, Scholl, Natural World, Desigual, Cobian, Candy, Magma, Seventy Nine и многие другие.