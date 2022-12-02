



Еврокомиссия грозит заблокировать Twitter, если Илон Маск разблокирует аккаунты

Еврокомиссия сообщила, что заблокирует Twitter, если новый владелец социальной сети Илон Маск вернет доступ ранее забаненным за нарушения пользователям.



Еще одно требование ЕК — отказ от "агрессивного" продвижения дезинформации и проведение "масштабного независимого аудита" платформы к 2023 году. Несоблюдение этих требований в Брюсселе пообещали расценивать как нарушение законодательства Евросоюза в сфере цифровых услуг.



Недавно Твиттер потерял свой офис в Брюсселе, который использовался в основном для проведения переговоров с регулирующими органами ЕС, в связи с уходом всех сотрудников.