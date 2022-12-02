Новости » Life Style
Еврокомиссия грозит заблокировать Twitter, если Илон Маск разблокирует аккаунты
02.12.2022 00:30 Евгения Маркова

Еврокомиссия грозит заблокировать Twitter, если Илон Маск разблокирует аккаунты

Еврокомиссия сообщила, что заблокирует Twitter, если новый владелец социальной сети Илон Маск вернет доступ ранее забаненным за нарушения пользователям.

Еще одно требование ЕК — отказ от "агрессивного" продвижения дезинформации и проведение "масштабного независимого аудита" платформы к 2023 году. Несоблюдение этих требований в Брюсселе пообещали расценивать как нарушение законодательства Евросоюза в сфере цифровых услуг.

Недавно Твиттер потерял свой офис в Брюсселе, который использовался в основном для проведения переговоров с регулирующими органами ЕС, в связи с уходом всех сотрудников.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы