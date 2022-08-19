



Чиновник минфина: Стоит потерпеть несколько дней учительской забастовки

В воскресенье ожидается еще один раунд обсуждений с участием главы Союза учителей Яфы Бен Давид и руководителя отдела заработной платы министерства финансов Коби Бар Натана для разрешения кризиса и заключения нового соглашения о заработной плате для учителей. Поскольку прогресса в переговорах до сих пор не достигнуто, ожидается, что инициативу возьмет в свои руки премьер-министр Яир Лапид.



Разрыв между предложениями казны и требованиями учителей составляет 3 миллиарда шекелей.



Экстренное заседание правительства, запрошенное министром образования Ифат Шаша-Битон, может рассматриваться как своего рода предвыборный расчет. В настоящее время ожидаемое развитие событий – решение трудового спора в суде, если соглашение не будет достигнуто.



Обмен сторон обвинениями продолжается и далее. После заявления министра образования, что Минфин игнорирует риск срыва начала учебного года, сегодня вечером, в пятницу, высокопоставленный чиновник в министерстве финансов сообщил 12 Каналу, что "стоит потерпеть несколько дней забастовки, чтобы представить соглашение, которое внесет реальные изменения и исправит перекосы в системе".