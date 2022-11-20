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Чемпионат мира в Катаре: как обстоят дела с кошерной едой
20.11.2022 12:24 Ольга Белозерова

Чемпионат мира в Катаре: как обстоят дела с кошерной едой

Евреям, которые питаются кошерной едой и являются поклонниками футбола, не придется голодать во время игр Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как сообщает Jerusalem Post, был совершен "исторический шаг" и кошерная пища будет продаваться в Катаре, с которым у Израиля нет дипломатических отношений. 

Раввин Марк Шнайер из Нью-Йорка  вместе с турецким раввином объявили об открытии первой кошерной кухни в Катаре к открытию Чемпионата мира по футболу. 

"Чемпионат мира по футболу FIFA призван объединить людей, пообщаться с представителями разных наций, культур и религий, а также дать каждому возможность почувствовать себя включенным и желанным гостем. Руководство Государства Катар выполняет мицву, делая кошерную пищу доступной для членов всемирной еврейской общины, в том числе для тех, кто приезжает из Израиля", - заявил раввин Шнайер. 

Так, в Катаре можно будет полакомиться традиционными еврейскими блюдами: бейглами, халой, хумусом и другими. 

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