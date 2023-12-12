



ВОЗ бьет тревогу из-за вспышки инфекционных заболеваний в Газе

В Газе с момента начала войны между Израилем и ХАМАСом было зафиксировано как минимум 369 тысяч случаев инфекционных заболеваний.



По данным The New York Times, о тревожном росте заболеваемости среди населения сообщила Всемирная организация здравоохранения со ссылкой на данные подконтрольного ХАМАСу минздраву Газы и UNRWA.



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По данным ВОЗ, вспышка заболеваний объясняется непригодным для жизни условий, а также холодной и влажной погодой, дефицитом еды и грязной водой. Эксперты бьют тревогу, в Газе не хватает медикаментов. Уточняется, что жители Газы страдают от респираторных инфекций, диареи, рвоты.



Ранее в ВОЗ также заявили, что сейчас в Газе частично функционирует лишь треть медицинских учреждений.