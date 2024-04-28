



Расписание магнитных бурь на май

Как и в апреле, так и в мае Землю ожидают геомагнитные бури, которые совершенно точно повлияют и на самочувствие людей, и на работу техники.



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Метеорологи выдали прогноз магнитных бурь в мае, из которого мы составили расписание. Итак:

первая магнитная буря ожидается в период с 11 по 17 мая и будет характеризоваться высокой геомагнитной активностью:

вторая магнитная буря ожидается в период с 20 по 25 мая, но она будет слабой.

Особое внимание ученых обратили на 28 мая – в этот день ожидается еще одно повышение солнечной активности, и оно будет сопровождаться сильнейшей магнитной бурей.



Как известно, симптомы геомагнитных бурь у разных людей могут проявляться по-разному. Наиболее распространенные из них:

головные боли

головокружение

тошнота и рвота

боли в суставах и мышцах

повышение температуры

увеличение артериального давления

нарушение сна.

Поэтому метеозависимым людям во время магнитных бурь рекомендуется придерживаться следующих правил: