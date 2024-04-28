Расписание магнитных бурь на май
Как и в апреле, так и в мае Землю ожидают геомагнитные бури, которые совершенно точно повлияют и на самочувствие людей, и на работу техники.
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Метеорологи выдали прогноз магнитных бурь в мае, из которого мы составили расписание. Итак:
- первая магнитная буря ожидается в период с 11 по 17 мая и будет характеризоваться высокой геомагнитной активностью:
- вторая магнитная буря ожидается в период с 20 по 25 мая, но она будет слабой.
Как известно, симптомы геомагнитных бурь у разных людей могут проявляться по-разному. Наиболее распространенные из них:
- головные боли
- головокружение
- тошнота и рвота
- боли в суставах и мышцах
- повышение температуры
- увеличение артериального давления
- нарушение сна.
- следить за своим самочувствием и при первых признаках недомогания обратиться к врачу;
- попытаться оставаться в помещении, особенно если уровень геомагнитной активности высокий;
- поддерживать уровень гидратации, питаться правильно и отдыхать;
- применять методы релаксации и управления стрессом для смягчения возможных симптомов;
- при необходимости, принимать лекарства по рекомендации врача;
- избегать утомительных физических упражнений и стрессовых ситуаций.