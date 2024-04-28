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Расписание магнитных бурь на май | Фото: pixabay.com
28.04.2024 14:27 Mignews.ua

Расписание магнитных бурь на май

Как и в апреле, так и в мае Землю ожидают геомагнитные бури, которые совершенно точно повлияют и на самочувствие людей, и на работу техники. 

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Метеорологи выдали прогноз магнитных бурь в мае, из которого мы составили расписание. Итак:

  • первая магнитная буря ожидается в период с 11 по 17 мая и будет характеризоваться высокой геомагнитной активностью:
  • вторая магнитная буря ожидается в период с 20 по 25 мая, но она будет слабой.
Особое внимание ученых обратили на 28 мая – в этот день ожидается еще одно повышение солнечной активности, и оно будет сопровождаться сильнейшей магнитной бурей.

Как известно, симптомы геомагнитных бурь у разных людей могут проявляться по-разному. Наиболее распространенные из них: 
  • головные боли
  • головокружение
  • тошнота и рвота
  • боли в суставах и мышцах
  • повышение температуры
  • увеличение артериального давления
  • нарушение сна.
Поэтому метеозависимым людям во время магнитных бурь рекомендуется придерживаться следующих правил:
  • следить за своим самочувствием и при первых признаках недомогания обратиться к врачу;
  • попытаться оставаться в помещении, особенно если уровень геомагнитной активности высокий;
  • поддерживать уровень гидратации, питаться правильно и отдыхать;
  • применять методы релаксации и управления стрессом для смягчения возможных симптомов;
  • при необходимости, принимать лекарства по рекомендации врача;
  • избегать утомительных физических упражнений и стрессовых ситуаций.

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