В ВОЗ сказали, сколько в Газе осталось работающих больниц
В Газе в настоящее время осталось 11 частично функционирующих больниц.
Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения.
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Таким образом, в Газе осталась треть частично работающих больниц по сравнением с ситуацией, которая была до начала войны между Израилем и ХАМАСом. Тогда их было 36.
Что примечательно, в северной части работает лишь одно медицинское учреждение.