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В ВОЗ сказали, сколько в Газе осталось работающих больниц
12.12.2023 15:13 Алина Груднева

В ВОЗ сказали, сколько в Газе осталось работающих больниц

В Газе в настоящее время осталось 11 частично функционирующих больниц.

Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения.

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Таким образом, в Газе осталась треть частично работающих больниц по сравнением с ситуацией, которая была до начала войны между Израилем и ХАМАСом. Тогда их было 36.

Что примечательно, в северной части работает лишь одно медицинское учреждение.
 

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