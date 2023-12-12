



В ВОЗ сказали, сколько в Газе осталось работающих больниц

В Газе в настоящее время осталось 11 частично функционирующих больниц.



Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения.



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Таким образом, в Газе осталась треть частично работающих больниц по сравнением с ситуацией, которая была до начала войны между Израилем и ХАМАСом. Тогда их было 36.



Что примечательно, в северной части работает лишь одно медицинское учреждение.

