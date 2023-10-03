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Стало известно о втором зараженном лихорадкой денге
03.10.2023 20:08 Алина Груднева

Стало известно о втором зараженном лихорадкой денге

Больной, заразившийся лихорадкой денге во время поездки в Таиланд в середине сентября, чувствует себя хорошо.

По данным 12-го канала израильского ТВ, о втором случае заражения за последние недели сообщили в министерстве здравоохранения.

Уточняется, что после постановки диагноза и под руководством минздрава в районе проживания пациента будет проводиться борьба с комарами, чтобы снизить возможный риск передачи инфекции. 

Напомним, что лихорадку денге выявили у первого зараженного 28 сентября. Оба пациента не контактировали. От этого редкого заболевания нет вакцины.

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