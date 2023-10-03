



Стало известно о втором зараженном лихорадкой денге

Больной, заразившийся лихорадкой денге во время поездки в Таиланд в середине сентября, чувствует себя хорошо.



По данным 12-го канала израильского ТВ, о втором случае заражения за последние недели сообщили в министерстве здравоохранения.



Уточняется, что после постановки диагноза и под руководством минздрава в районе проживания пациента будет проводиться борьба с комарами, чтобы снизить возможный риск передачи инфекции.



Напомним, что лихорадку денге выявили у первого зараженного 28 сентября. Оба пациента не контактировали. От этого редкого заболевания нет вакцины.