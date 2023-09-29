



Житель Шарона, вернувшийся из-за границы, заразился лихорадкой денге

У израильтянина, вернувшегося в четверг, 28 сентября, из-за границы, диагностирована лихорадка денге. Это редкое заболевание, от которого нет вакцины.



Лихорадка денге передается через укусы комаров. 20-летный студент заразился этой болезнью во время пребывания в Центральной Америке.



После установления диагноза местный совет принял решение о проведении специальной борьбы с насекомыми возле дома зараженного жителя. Эпидемиологическое расследование показало, что пациент, по-видимому, заразился вирусом во время поездки в Мексику, а после возвращения в Израиль был подтвержден как носитель.



Доктор Шай Райхер, директор отдела борьбы с вредителями министерства охраны окружающей среды, объясняет: "Лихорадка денге передается через укус самки азиатского тигрового комара, и ее инкубационный период у людей составляет от четырех до семи дней".



По его словам, болезнь обычно не вызывает симптомов, особенно при первом заражении. однако инфекция может в некоторых случаях проявляться симптомами, иногда тяжелыми, которые длятся около недели и проходят сами по себе. в редких случаях возможны осложнения заболевания, которые могут закончиться даже летальным исходом.



"Азиатский тигровый комар распространен в Израиле, — объясняет доктор Райхер. — Но помимо того, что он доставляет неудобства, он не является фактором риска распространения лихорадки денге. Страх распространения заболевания возникает из-за того, что самка комара, укусившая человека, являющегося переносчиком заболевания, может впоследствии заразить других укушенных людей. Комар активен также днем ​​и отличается ограниченной дальностью полета. Радиус его полета по большей части не превышает 100 метров, поэтому можно проводить целенаправленную борьбу с вредителями, чтобы не допустить распространения заболевания".



В соответствии с принятым порядком в случаях такого типа принято решение об уничтожении комаров в радиусе 100 метров от места проживания обнаруженного переносчика. Если в радиусе 300 метров от места проживания переносчика расположены очаги размножения комаров, они также будут уничтожены, объяснили принятые меры в Минприроды и Минздраве.

