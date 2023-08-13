



Неожиданные способы победить деменцию и защитить мозг

Согласно новому исследованию, проведенному Университетским колледжем Лондона и Республиканским университетом Уругвая, если в вашем распорядке дня есть полуденная сиеста, вы сможете не только победить жару, но и замедлите возрастные изменения в мозгу.



Результаты показали, что у людей с "геном сонливости", которые спят в дневное время, общий объем мозга был больше, чем у тех, кто этого не делал, что соответствовало возрасту на 2,6–6,5 лет меньше. Даже 30-минутный сон даст вашему мозгу когнитивные преимущества.



Еще один неожиданный способ избежать деменции - тренировка "пространственного ориентирования".



Если вы собираетесь в долгую прогулку, попробуйте проложить новый маршрут — и вместо того, чтобы использовать телефон для навигации, возьмите с собой карту. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Макмастера в Онтарио, Канада, предполагает, что ориентирование на местности может помочь предотвратить деменцию.



Подобная навигация помогает нам стимулировать те части мозга, которые наши древние предки использовали для охоты и собирательства и которые мы редко используем сегодня благодаря таким вещам, как приложения GPS. Исследователи предположили, что это случай "используй или потеряешь".



"Современной жизни может не хватать конкретных когнитивных и физических задач, которые нужны мозгу для процветания. В отсутствие активной навигации мы рискуем потерять эту нейронную архитектуру", — говорит Дженнифер Хейс, канадский исследовательский руководитель в области здоровья мозга и старения в Университете Макмастера, которая руководила исследованием.



Хорошо развитая пространственная навигация очень важна для здоровья мозга. На это указывает на тот факт, что потеря способности найти дорогу даже в знакомом месте является одним из самых ранних симптомов болезни Альцгеймера.

