



Удастся ли Китаю усилить влияние в Центральной Азии

На фоне российско-украинского войны и активизации США в Индо-Тихоокеанском регионе, Китай стремится усилить свое влияние в Центральной Азии.



Этой цели служит и намеченный на 18-19 мая в городе Сиань первый саммит "Китай - Центральная Азия" ("С+С5").



В обсуждениях под председательством председателя КНР Си Цзиньпина примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Имомали Рахмон, президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.



Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил в данной связи, что предстоящий саммит «С+С5» будет способствовать продвижению взаимодействия в рамках инициативы "Один пояс - один путь".



Данная инициатива Пекина, направленная на возрождение торговли между Востоком и Западом по историческому маршруту Шелкового пути, была впервые озвучена в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан. "Один пояс - один путь" - программа соединения Азии с Африкой и Европой через сухопутные и морские маршруты с целью углубления региональной интеграции, развития торговли и стимулирования экономического роста. За последние 10 лет к этой инициативе подключились более 150 стран и структур, что предполагает вовлечение 2/3 населения планеты.



Инициатива повысила международный авторитет Пекина и стала основой новой глобальной политики КНР.



Тем временем, ослабление экономической мощи России на фоне западных санкций и вакуум, сформированный геополитической напряженностью на фоне меняющаяся стратегии США, привели ряд стран к поиску альтернатив, прежде всего посредством сближения с Китаем.



Вторжение РФ в Украину вызвало обеспокоенность в странах Центральной Азии и привело к негласному дистанцированию этих постсоветских государств от Москвы. Ни одна из стран Центральной Азии не поддержала шаги Москвы в Украине, что проявилось также при голосовании в ГА ООН.



Вместе с тем, Китай стремится максимально полно заполнить "брешь", формирующуюся снижением влияния Москвы и США.