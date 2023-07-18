



Какие перспективы у «Вагнера» в арабских странах

После попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в России, одним из наиболее обсуждаемых тем остается присутствие вагнеровцев в арабских странах.



Бойцы «Вагнер» на протяжении многих лет принимали участие в боевых действиях в Сирии, Ливии и частично в Судане, а также проводили подготовку местных бойцов и техническое обслуживание военной техники. ЧВК «Вагнер» принимают участие в боевых действиях в Сирии с 2015 года. Бойцы размещены в Дамаске, Латакии, на севере Алеппо, в Хаме, Хомсе, Тедмуре, Дейр-эз-Зоре, Хасеке и Камышлы. В целом в Сирии размещены около 2 тысячи бойцов «Вагнера», вместе с наемными сирийцами, которые получают от 1200 до 4 тысяч долларов вознаграждения, их число достигает 3 тысяч.



По информации Wall Street Journal, 27 июня вагнеровцам в Сирии приказали направиться на российскую военную базу в Тартусе. Sky News Arabia со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Пентагона сообщила, что российская военная разведка арестовала многих командиров «Вагнера» в Сирии.



В Судане бойцы ЧВК «Вагнер» присутствуют со времен президента Омара аль-Башира, свергнутого в результате государственного переворота в 2019 году. Аль-Башир разместил на территории Судана вагнеровцев в декабре 2017 года для поддержки армии и сил безопасности в обмен на соглашение по добыче золота с военизированной группировкой «М Инвест».



Присутствие «Вагнера» не предотвратило свержение аль-Башира, но компания продолжает добывать золото на горе Амир и в нескольких других районах Дарфура.



В принципе, же, судьба вагнеровцев, находящихся в этих арабских странах, все еще не определена, а их дислокация каждый раз изменяется…