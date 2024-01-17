



Nippon Yusens приостанавливает свои маршруты в Красном море

Японская судоходная компания Nippon Yusens сообщает, что присоединяется к другим крупным компаниям в приостановке маршрутов через Красное море из-за нападений хуситов.



“Мы приостановили навигацию по Красному морю всех судов, которыми мы управляем”, — сообщил агентству AFP представитель компании, также известной как NYK Line, добавив, что решение было “обеспечить безопасность экипажей”.



Водный путь между азиатскими и европейскими рынками обычно обеспечивает около 12 % мировой морской торговли. Обходной путь вдоль южной оконечности Африки занимает больше времени и обходится дороже.



Две другие крупные японские судоходные компании — Kawasaki Kisen и Mitsui O.S.K. Lines также приостановили судоходство через Красное море, сообщила вчера японская деловая газета Nikkei, однако они пока комментариев не дали.

