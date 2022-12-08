Военная Украина продолжает кормить мир
Украина остается гарантом мировой продовольственной безопасности и продолжает обеспечивать мир продовольствием, несмотря на захват большого числа сельскохозяйственных угодий, уничтожение врагом урожая и сельскохозяйственной техники, выведение части земель из оборота из-за их минирования и повреждения взрывоопасными предметами.
Так, по данным народного депутата Украины, главы Комитета Верховной Ради Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, только за январь-ноябрь на экспорт поставлено 50,9 млн тонн аграрной продукции на общую сумму 21,1 млрд долл.
В частности:
- кукурузы - 21,9 млн тонн на сумму 5,3 млрд долл.;
- пшеницы - 9,6 млн тонн на сумму 2,3 млрд долл.;
- масла подсолнечного - 3,9 млн тонн на сумму 5,0 млрд долл.;
- рапса - 2,9 млн тонн на сумму 1,4 млрд долл.;
Кроме того, набирает обороты инициатива Grain from Ukraine - поставка продовольствия государствам, страдающим голодом. «У нас есть уже три судна с украинским зерном для них, до конца весны 2023 года ожидаем, что их будет более 60-ти», - написал Гетманцев.