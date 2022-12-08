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Военная Украина продолжает кормить мир
08.12.2022 14:02 Раиса Вовк

Военная Украина продолжает кормить мир

Украина остается гарантом мировой продовольственной безопасности и продолжает обеспечивать мир продовольствием, несмотря на захват большого числа сельскохозяйственных угодий, уничтожение врагом урожая и сельскохозяйственной техники, выведение части земель из оборота из-за их минирования и повреждения взрывоопасными предметами. 

Так, по данным народного депутата Украины, главы Комитета Верховной Ради Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, только за январь-ноябрь на экспорт поставлено 50,9 млн тонн аграрной продукции на общую сумму 21,1 млрд долл. 

В частности:

  • кукурузы - 21,9 млн тонн на сумму 5,3 млрд долл.;
  • пшеницы - 9,6 млн тонн на сумму 2,3 млрд долл.;
  • масла подсолнечного - 3,9 млн тонн на сумму 5,0 млрд долл.;
  • рапса - 2,9 млн тонн на сумму 1,4 млрд долл.;
«Несмотря на препятствия со стороны государства-агрессора, «морским зерновым коридором» отгружено уже 13 млн тонн украинского зерна», - написал политик в своем Telegram-канале.

Кроме того, набирает обороты инициатива Grain from Ukraine - поставка продовольствия государствам, страдающим голодом. «У нас есть уже три судна с украинским зерном для них, до конца весны 2023 года ожидаем, что их будет более 60-ти», - написал Гетманцев.

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