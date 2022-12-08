



Военная Украина продолжает кормить мир

Украина остается гарантом мировой продовольственной безопасности и продолжает обеспечивать мир продовольствием, несмотря на захват большого числа сельскохозяйственных угодий, уничтожение врагом урожая и сельскохозяйственной техники, выведение части земель из оборота из-за их минирования и повреждения взрывоопасными предметами.



Так, по данным народного депутата Украины, главы Комитета Верховной Ради Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, только за январь-ноябрь на экспорт поставлено 50,9 млн тонн аграрной продукции на общую сумму 21,1 млрд долл.



В частности:

кукурузы - 21,9 млн тонн на сумму 5,3 млрд долл.;

пшеницы - 9,6 млн тонн на сумму 2,3 млрд долл.;

масла подсолнечного - 3,9 млн тонн на сумму 5,0 млрд долл.;

рапса - 2,9 млн тонн на сумму 1,4 млрд долл.;