



Вьетнамский производитель электромобилей VinFast отложил поставки в США

Вьетнамский производитель электромобилей VinFast заявил в пятницу, что отложит поставки своим первым клиентам в США на вторую половину февраля после того, как завершит обновление автомобилей новейшим программным обеспечением.



Вьетнамская компания, входящая в состав конгломерата Vingroup JSC, готовится к расширению в Соединенных Штатах, где она надеется составить конкуренцию существующим автопроизводителям.



Компания начала отгружать свои первые 999 электромобилей (EV) в ноябре прошлого года, но еще не доставила их клиентам.



"Автомобили были обновлены до последней версии программного обеспечения. Мы планируем передать клиентам первые модели автомобилей VF8 во второй половине февраля. Вторая партия будет отгружена в США во втором квартале 2023 года", — говорится в заявлении VinFast без указания размера партии.



VinFast заявила, что по состоянию на декабрь прошлого года получила 55 000 заказов по всему миру, 12 000 из которых поступили с рынка США. В декабре компания поставила покупателям внутри страны более 4000 электромобилей, более половины из которых были спортивными внедорожниками модели VF8.



На прошлой неделе VinFast объявила о новых ценовых акциях для рынка США, чтобы защитить рыночную конкурентоспособность своих моделей, следуя аналогичным программам Tesla.



Вьетнамский автопроизводитель планирует построить завод по производству электромобилей в американском штате Северная Каролина и ожидает окончательного одобрения местных властей.

