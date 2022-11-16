



В "Шуферсаль" отклонили предложение "Тнува" о повышении цен

Крупнейшая в Израиле сеть супермаркетов "Шуферсаль" отклонила предложение производителя продуктов питания "Тнува" о повышении цен.

Об этом сообщает Ynet.

Между тем, цены на сырье и потребительские товары стремительно растут.

В "Тнува" ранее объявили о том, что планируют поднять цены на большинство молочных продуктов в среднем на 4,7%. Подорожание ожидается со следующего вторника.

Тем временем, сети супермаркетов "Рами Леви" и "Виктори" отказались комментировать, намерены ли они повышать цены на продукцию производителя.