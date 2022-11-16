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В "Шуферсаль" отклонили предложение "Тнува" о повышении цен
16.11.2022 20:07 Алина Груднева

В "Шуферсаль" отклонили предложение "Тнува" о повышении цен

Крупнейшая в Израиле сеть супермаркетов "Шуферсаль" отклонила предложение производителя продуктов питания "Тнува" о повышении цен.

 
Об этом сообщает Ynet.
 
Между тем, цены на сырье и потребительские товары стремительно растут.
 
В "Тнува" ранее объявили о том, что планируют поднять цены на большинство молочных продуктов в среднем на 4,7%. Подорожание ожидается со следующего вторника.
 
Тем временем, сети супермаркетов "Рами Леви" и "Виктори" отказались комментировать, намерены ли они повышать цены на продукцию производителя.

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