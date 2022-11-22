



В этом году израильские технологические компании сократили уже 6500 сотрудников

Большинство израильских технологических фирм увольняют молодых специалистов, а также сотрудников отдела кадров, маркетинга и продаж, при этом основная часть сокращений приходится на зарубежные офисы.



Генеральный директор технической компании по подбору персонала Ethosia Эяль Соломон объясняет, что менеджеры по персоналу и рекрутингу в технологических компаниях были одними из первых, кого уволили, когда разразился кризис увольнений. Согласно опросу, проведенному Ethosia, количество вакансий в апреле составляло 550, а в начале ноября их было всего 70. Количество вакансий в сфере управления персоналом за тот же период сократилось с 350 до 95. При этом зарплаты зарплаты менеджеров по подбору персонала упали на 25%.



По данным сайта "Lastartup", который отслеживает увольнения в отрасли, с начала 2022 года около 6500 сотрудников израильских технологических компаний потеряли работу. В июле было зафиксировано рекордное количество увольнений за один месяц: 1628. Похоже, ноябрь превысит это число с 1000 увольнений по состоянию на конец прошлой недели.



Вторую волну увольнений по всему миру также можно наблюдать на других сайтах, отслеживающих увольнения в технологических компаниях. По данным Layoffs.fyi, только в ноябре было уволено 42 000 человек по всему миру, что является рекордом за все время, а веб-сайт TrueUp сообщает о почти 52 000 человек. В обоих случаях это в два-три раза больше, чем в июле.



По данным Ethnosia, большинство увольняемых — молодые специалисты по программному и аппаратному обеспечению, которым еще предстоит накопить опыт работы. Этих людей на рынке называют джуниорами, и в настоящее время в Израиле около 5000 таких специалистов ищут работу. Около 3200 из них были уволены с сентября.



"В первом и втором квартале этого года многие израильские компании набрали джуниоров с намерением создать резерв сотрудников, а также потому, что это казалось правильным социальным поступком, проводя политику разнообразия и интеграции.На практике это имело для них неприятные последствия, поскольку им было трудно удержаться на плаву, и теперь они решили сократить большинство этих работников", — говорит Соломон.



В сфере маркетинга и продаж произошло большое количество увольнений технических специалистов: с сентября в этих двух областях было уволено около 950 человек. В продажах количество вакансий сократилось на 64%, а в маркетинге количество вакансий сократилось на 55%.



Тенденция израильских компаний увольнять сотрудников в большей степени в сфере маркетинга, продаж, поддержки или операционной деятельности отражается в их выборе увольнять в основном зарубежные офисы. На самом деле сотрудники израильских компаний за границей, обычно в США и Европе, больше пострадали от волны увольнений, чем в Израиле.



60% уволенных израильскими компаниями являются жителями США, Великобритании или стран ЕС, которые работают в сфере маркетинга и продаж, дизайна, поддержки клиентов, налаживания партнерских отношений, рекрутинга и анализа данных. Только 40% уволенных — израильтяне. Увольнения почти не коснулись опытных и старших разработчиков программного или аппаратного обеспечения, которые составляют основу израильских технологий.

