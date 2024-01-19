



В ЕС готовят новый пакет санкций против РФ

В ЕС обсуждают новый пакет европейских санкций против России, который может быть утвержден до 24 февраля.



По данным Bloomberg, в новый список может попасть расширение списка подсанкционных людей, усиление торговых ограничений и снижение способности Москвы обходить ограничения.



Утверждается, что новые меры обсуждались 18 января на встрече послов ЕС. Также были дискуссии о планах создания нового фонда для военной помощи Украине.



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Что примечательно, в декабре ЕС ввел в действие 12-й пакет санкции против РФ, в который вошли ограничительные меры на импорт или перевозку российских алмазов.



Также был был введен импортно-экспортный контроль и ограничения, ограничения цены на нефть, железо и сталь, а также в список включили значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.



